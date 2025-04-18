BM: İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan beri Gazze'de 420 bin kişi yerinden edildi

UNRWA'dan İsrail saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde mevcut duruma ilişkin hazırlanan rapor paylaşıldı.

İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak başlattığı şiddetli saldırıları sebebiyle Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'ye İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişi yapılmadığına dikkati çekilen raporda, yaklaşık 7 haftadır süren ablukanın, 7 Ekim 2023'ten sonraki ilk dönemden daha ağır olduğunu aktarıldı.

İsrail ablukasının sonucu olarak Gazze'de gıda, yakıt, tıbbi yardım ve çocuklar için aşılar da dahil olmak üzere kritik öneme sahip insani yardım malzemelerinin hızla tükendiği ifade edildi.

Gazze'de geçen ay 3 bin 700 çocuk yetersiz beslenme tedavisine başladı

Gazze'de mart ayında 3 bin 700 Filistinli çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye başladığı belirtilen açıklamada, bu sayının şubat ayında "2 binin biraz üzerinde" olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in ablukası sebebiyle insani yardımın ulaştırılamadığı Gazze'de martta ek beslenme alan çocukların sayısının şubat ayına kıyasla yüzde 70'ten fazla azalma gösterdiğine vurgu yapıldı.

Gazze'deki su sıkıntısına ilişkin, İsrail saldırıları sebebiyle su ve kanalizasyon altyapısına erişimin büyük ölçüde etkilendiği, temiz suya erişimin son derece sınırlı hale geldiği aktarıldı.

İsrail'in tahliye uyarıları ve "bazı bölgelere giriş yasağından", Gazze'deki önemli su, su arıtma ve hijyen tesislerinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, 320'den fazla tesise erişim sağlanamadığı bildirildi.

Gazze'de 18 Mart-14 Nisan arasında 20 tahliye uyarısı yapıldı

UNRWA'nın uluslararası çalışanlarının 27 Mart'ta Gazze'den ayrıldığı ve Gazze'ye girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 12 bin Filistinli yerel personelin ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaya çalıştığı duyuruldu.

İsrail ordusunun Gazze'de 18 Mart ila 14 Nisan arasında Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etmeleri için 20 saldırı öncesi tahliye uyarısı yaptığı raporda belirtildi.

Gazze'de 18 Mart'tan bu yana 420 bin kişi yerinden edildi

Yüz ölçümü ortalama 365 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nde yaklaşık 143 kilometrekarelik alanın İsrail ordusunun tahliye uyarısı yaptığı bölgelerden oluştuğuna dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, Gazze Şeridi'nin yüzde 69'u, İsrail'in "giriş yasağı", "tahliye uyarıları" veya her ikisini kapsayan alanlar haline geldiği ifade edildi.

BM'nin, 18 Mart'ta İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılara başlaması nedeniyle yaklaşık 420 bin Filistinlinin tekrar yerinen edildiği tahmininde bulunduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 90'ının yerinden edildiği hatırlatılan raporda, bazı Filistinlilerin 10'dan fazla kez yerinden edildiğine dikkati çekildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 290 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 115 barınakta 90 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 290 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bini, yaralıların sayısı da 116 bini aştı.