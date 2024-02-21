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Dünya
AA 21.02.2024 14:25

Filistin'den "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek denkleme odaklanıyoruz" açıklaması

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam, bugünlerde Gazze Şeridi'nin yönetimi ve tüm Filistin için teknokratlar hükümetinden söz edildiğini belirterek, "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek siyasi denkleme odaklanıyoruz." dedi.

Filistin'den "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek denkleme odaklanıyoruz" açıklaması
[Fotograf: AA]

Fetih Hareketinin Filistinliler arasında uyum sağlanmasına odaklandığını ifade eden Saydam, "Hamas'ın da uluslararası hukukla uyumlu uzlaşı ve vizyon doğrultusundaki Filistin siyasi denkleminde olması gerekiyor." diye konuştu.

"(Refah kenti) Filistin halkı için ya zafer ya da mağlubiyet olacak"

Filistin ulusal mücadelesinin son durağı olan Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Refah kentine odaklandıklarını vurgulayan Saydam, şunları kaydetti:

"Filistin halkı için ya zafer ya da mağlubiyet olacak. Beklenen zafer de saldırılar karşısında tehcirin engellenmesi, akan kanın durması ve saldırılara son verilmesidir. Özellikle de benzeri görülmemiş kalabalığın oluştuğu Refah kentinde işlenen suçların önüne geçilmesi için uluslararası bir duruş olmalı. Her kilometrekarelik alanda 27 bin Filistinlinin toplandığından söz ediyoruz. Dolayısıyla İsrail'in orada şimdiden belli olan bir katliamla insanları daha da dar bir alana sürükleyecek."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri işlediği katliamlara dikkati çeken Saydam, "Filistinlilerin duygularını anlamlandıracak sözcük kalmadı. Çünkü soykırım savaşı, katliam ve savaş suçlarıyla sınırları aştı." şeklinde konuştu.

Saydam, "dünyanın gözü önünde" Filistin halkına dayatılan bir soykırıma tanıklık edildiğini, düzenlenen halk protestolarının yanı sıra zirvelerin ve Uluslararası Adalet Divanının dahi bu trajik manzaranın önüne geçmede başarılı olamadığını söyledi.

"Filistin uzlaşı hükümetini Devlet Başkanı Abbas kuracak"

Gelecekte Gazze Şeridi ve tüm Filistin için bir teknokratlar hükümetinin kurulmasından söz edildiğinin altını çizen Saydam, "Bir hükümeti kurma konusu gündeme gelince Filistin siyasi oluşumlarıyla ilgili tüm detayları göz önünde bulunduracağız. Yani bir uzlaşı hükümeti olacak. Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından teknokratlardan oluşturulacak hükümet, tüm Filistinliler arasında uzlaşı hükümeti olarak kabul görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun "anlaşamadıkları herkesle aynı masada oturacakları" anlamına gelmediğini, Filistinli siyasi muhaliflerin de olacağını vurgulayan Saydam, Fetih Hareketi olarak herkesin kabul edeceği ve üzerinde anlaşacağı kolektif bir stratejiye odaklandıklarını ifade etti.

Cezayir ve Mısır'ın el-Alameyn kentinde Hamas'la mutabık kaldıkları eksenler olduğunu, bunların da Fetih Hareketi ile Hamas arasında birleştirici olmasını istediklerini aktaran Saydam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra kurulacak Filistin hükümetine ilişkin bölgesel önerilere de değinerek, "Bize bölgesel öneriler geldi ancak konuyu karara bağlama yetkisi Filistin yönetimindedir ve yakında olacaktır." dedi.

Fetih yetkilisi Saydam, hükümetin kurulması için dünyanın Filistin halkı için ne planlamak istediğinden çok kapsamlı Filistin çerçevesinin anlaşılması gerektiğini kaydetti.

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