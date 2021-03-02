Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 412 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 1829'unun Batı Şeria'da, 439'unun Doğu Kudüs'te, 154'ünün de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Salgından ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Tedavi gören 6 hastanın hayatını kaybetmesiyle salgından ölenlerin sayısının 2 bin 281'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 212 bin 485'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, hastalardan 114'ünün durumunun ağır olduğu, 191 bin 278 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

