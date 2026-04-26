Filistin'de gözler yerel seçim sonuçlarında

Merkez Seçim Kurulu, sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemlerinin "hassasiyet ve şeffaflıkla" yürütüldüğünü aktardı.

Batı Şeria'da 512 bin 510 kişinin sandık başına gittiği ve katılım oranının yüzde 53,44 olduğu, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde ise 19 bin 962 kişinin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 25'te kaldığı öğrenildi.

Sonuçlar yarın açıklanacak.

"Demokratik süreci güçlendirmek adına önemli bir adım"

Filistin Merkez Seçim Komisyonu Gazze Bölge Müdürü Cemil el-Halidi, sonuçların pazar sabahı netleşeceğini ancak resmi açıklamanın Ramallah'ta yerel saatle 12.00'de düzenlenecek basın toplantısında yapılacağını söyledi.

Seçimlerin, demokratik süreci güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirten Halidi, şunları ifade etti:

"Özgür ve demokratik bir şekilde seçilmiş bir belediye meclisinin varlığı, Filistin toplumuna seçimlerin iktidarın barışçıl devri için tek yol olduğu mesajını vermektedir. Bu süreç, aynı zamanda uluslararası topluma, Filistin halkının siyasi yaşamını demokratik bir şekilde sürdürmeye ve kurumlarını kendi özgür iradesiyle seçmeye hazır olduğunu gösteren bir mesajdır."

183 yerel yönetim biriminde temsilcileri belirlemek üzere yapılan seçimlerde seçmen sayısının yaklaşık 1 milyon 30 bin olduğu belirtildi. Seçmenler, 491 merkezde kurulan 1922 sandıkta oy kullandı. 90 belediye meclisi için 321 listede 3 bin 773 aday yarışırken, 93 köy meclisi için 1358 aday mücadele etti.

Filistin'de 2005'ten bu yana devlet başkanlığı, 2006'dan bu yana ise parlamento seçimleri yapılmadı. Ülke, 2007'den bu yana siyasi ve coğrafi bir bölünme yaşıyor. Gazze Şeridi Hamas'ın kontrolündeyken, işgal altındaki Batı Şeria Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi'nin oluşturduğu hükümet tarafından yönetiliyor.

Bu yerel seçimler, Gazze ile Batı Şeria arasındaki idari birliğin güçlendirilmesi ve yerel kurumların yeniden inşası için atılan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.