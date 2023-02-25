İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığı binasında, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde görev yapan Filistin arama kurtarma ekibi için ödül töreni düzenlendi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Heb er-Rih ve Türkiye'nin Filistin Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in katıldığı törende Filistin arama kurtarma ekibine onur belgesi ve madalyası verildi.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Maliki, arama kurtarma ekibine hitaben, "Sizin sorumluluğunuz en üst düzeydeydi. Sizler Filistin'in iyilik elçilerisiniz, halkınızı en iyi şekilde temsil ettiniz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Rih de, Filistin'in dünyada her türlü insani yardım çabasını desteklemeye hazır olduğunu ve bu durumun Filistin'in bölgesel ve uluslararası düzeyde saygınlığını güçlendirdiğini söyledi.

Filistin işgale ve kısıtlı imkanlarına rağmen Türkiye'nin yanında oldu

Büyükelçi Demirer ise, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Türk halkına yönelik yardım çabalarına verdiği destekten dolayı Türkiye'nin takdirlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanlığına ve halkına teşekkürlerini ileten Demirer, "Türkiye bölge halkları arasında herhangi bir fark gözetmiyor. Filistin'in yardımı bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Filistin'in işgal altındayken ve kısıtlı imkanlarıyla Türkiye'nin yanında olduğuna dikkat çeken Demirer, "Filistin arama kurtarma ekibi Türkiye'deyken Filistin'de acı şeyler oluyordu. Nablus'ta olduğu gibi." dedi.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Filistin'in depremde Türkiye'ye desteği

Filistin Kızılayı'na bağlı doktor, sağlık görevlileri ve sivil savunma personelinden oluşan 73 kişilik Filistinli destek ve yardım timi 9 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgesine gitmek üzere Ramallah'tan ayrılmıştı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını belirtmişti.

Filistin Vakıflar Bakanlığı ayrıca, depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye 20 bin uyku tulumu gönderileceğini duyurmuştu.