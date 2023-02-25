Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan bağış 10 milyon dolara yaklaştı
[Fotograf: AA]
Kazakistan’da AFAD’a aktarılmak üzere açılan deprem yardım hesabında bugüne kadar 10 milyon dolara (188,7 milyon TL) yakın bağış toplandı.
Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kazak iş insanı Bulat Utemuratov’un fonundan yardım hesabına 5 milyon dolar bağış aktarıldığı bildirildi.
Açıklamada, “Kazakistan’daki deprem yardım hesabına bugün 5 milyon ABD doları aktaran Utemuratov fonuna müteşekkiriz. Böylelikle Kazakistan’dan AFAD’a yapılan toplam bağış miktarı 10 milyon dolara yaklaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Kazakistan Deprem Kahramanmaraş
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