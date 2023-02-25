Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kazak iş insanı Bulat Utemuratov’un fonundan yardım hesabına 5 milyon dolar bağış aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Kazakistan’daki deprem yardım hesabına bugün 5 milyon ABD doları aktaran Utemuratov fonuna müteşekkiriz. Böylelikle Kazakistan’dan AFAD’a yapılan toplam bağış miktarı 10 milyon dolara yaklaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.