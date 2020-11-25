Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 3 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1720 kişide daha COVID-19 tespit edildi.

Aktif vaka sayısı 16 bin 900'e yükselirken, 72 bin 658 kişi de sağlığına kavuştu.

Artan vakalar nedeniyle Filistin yönetimi, Batı Şeria’nın tamamında 27-28 Kasım’da tam karantina, 29 Kasım’dan itibaren de 2 haftalığına kısmi karantina uygulayacak.