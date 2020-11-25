Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'de COVID-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Filistin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 749’a, vaka sayısı da 89 bin 558'e ulaştı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 3 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1720 kişide daha COVID-19 tespit edildi.
Aktif vaka sayısı 16 bin 900'e yükselirken, 72 bin 658 kişi de sağlığına kavuştu.
Artan vakalar nedeniyle Filistin yönetimi, Batı Şeria’nın tamamında 27-28 Kasım’da tam karantina, 29 Kasım’dan itibaren de 2 haftalığına kısmi karantina uygulayacak.
Etiketler: Koronavirüs Batı Şeria
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