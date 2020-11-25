Şirket, salgın nedeniyle Malezya genelinde 28 fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

Bu süreçte cerrahi eldiven fiyatlarının artabileceği açıklandı.

6 bine yakın test yapıldı

Şirketin fabrikalarında 11 bin 215 kişi çalışıyor. Şu ana kadar 5 bin 795 çalışana COVID-19 testi uygulandı.

Güvenlik Bakanlığı, 2 bin 200 çalışana daha test uygulanmasını talep etti.

Top Glove, 41'i Malezya'da olmak üzere 47 fabrika işletiyor.

Malezya'da COVID-19 vakaları son 24 saatte 970 artarak 59 bin 817'ye çıktı. Can kaybı ise 4 artarak 345'e ulaştı.