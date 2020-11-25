Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA, Reuters
Eldiven üreticisinin virüs paniği: 2 bin 700'e yakın vaka
[Fotoğraf: Reuters]
Malezyalı cerrahi eldiven üreticisi Top Glove'un 2 bin 684 çalışanı koronavirüse yakalandı.
Şirket, salgın nedeniyle Malezya genelinde 28 fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.
Bu süreçte cerrahi eldiven fiyatlarının artabileceği açıklandı.
6 bine yakın test yapıldı
Şirketin fabrikalarında 11 bin 215 kişi çalışıyor. Şu ana kadar 5 bin 795 çalışana COVID-19 testi uygulandı.
Güvenlik Bakanlığı, 2 bin 200 çalışana daha test uygulanmasını talep etti.
Top Glove, 41'i Malezya'da olmak üzere 47 fabrika işletiyor.
Malezya'da COVID-19 vakaları son 24 saatte 970 artarak 59 bin 817'ye çıktı. Can kaybı ise 4 artarak 345'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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