Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afrika ülkesi Zimbabve'de askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
Bir kadın pilot ve bir eğitmenin bulunduğu hava kuvvetlerine ait uçak, eğitim amacıyla havalanmasının ardından düştü.
Yerel basındaki habere göre kaza, teknik bir arıza nedeniyle yaşandı.
Etiketler: Uçak Kazası
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