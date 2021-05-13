İsrail'in günlerdir devam eden saldırında şimdiye kadar 17'si çocuk 69 Filistinli şehit oldu, 400'den fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail terörü kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Masul sivillere bombalarını yağdırdı. Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı, Gazze Şeridi'nde savaş uçaklarını sivillere doğrulttu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle saldırdı.

Bu katliam karşısında dünya sessizliğini korudu. İsrail devleti saldırılarını artırma çağrısı yaptı.

Ramazan ayında tırmanan İsrail şiddeti nedeniyle Filistinliler bayramı buruk karşıladı.