Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filistin'de bombardımanın gölgesinde Ramazan Bayramı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yine bomba yağdırdı. Onlarca sivil yaşamını yitirdi, yüzlerce masum kişi yaralandı. Filistin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü İsrail'in katliamı gölgesinde karşıladı.
İsrail'in günlerdir devam eden saldırında şimdiye kadar 17'si çocuk 69 Filistinli şehit oldu, 400'den fazla Filistinli de yaralandı.
İsrail terörü kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Masul sivillere bombalarını yağdırdı. Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı, Gazze Şeridi'nde savaş uçaklarını sivillere doğrulttu.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle saldırdı.
Bu katliam karşısında dünya sessizliğini korudu. İsrail devleti saldırılarını artırma çağrısı yaptı.
Ramazan ayında tırmanan İsrail şiddeti nedeniyle Filistinliler bayramı buruk karşıladı.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Kudüs
Son Haberler
- 09:40
- 09:17
- 09:29
- 09:07
- 08:26
Sıradaki Haber
100 bin kişiyle Mescid-i Aksa'da bayram namazı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz