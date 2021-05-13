İsrail'in birçok kentinde sivil Yahudi işgalciler, Filistinlilere karşı linç eylemleri düzenliyor, Filistinlilere ait iş yerlerine saldırıyor.

Aracıyla kaçmaya çalıştı, ancak sivil Yahudi işgalciler engel oldu. Aracından indirilen Filistinli onlarca kişi tarafından linç edildi.

İsrail devlet kanalı linç anlarını canlı yayınladı

Bat Yam şehrinde, Yahudi bir grup, aracı ile seyir halindeki Filistinliyi durdurmaya çalıştı, sürücü önce geri sonra ileri doğru hamle yapsa da gruptan kaçamadı.

Gözü dönmüş Yahudi grup, sürücüyü aracından indirdi ve linç etti.

Ellerindeki İsrail bayraklarının sopaları ile ölümüne vurdukları Filistinli yerde hareketsiz kaldı.

O vahşet anları ise İsrail devlet televizyonu Kann'da canlı yayınlandı.

Filistinlinin akıbetine dair bilgi paylaşılmadı

Bir süre ekranda kalan linç görüntüsü spikerin, "Görmek istemiyorum bunları, kamerayı çevirin" talebi ile son buldu. Ancak kanal o görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda linç için "Bir grup genç Yahudi, bir sürücüye saldırdı" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Linç edilen İsrail vatandaşı Filistinlinin akıbetine dair bilgi ise paylaşılmadı.

İsrail'de Filistinlilere yönelik saldırı bununla sınırlı kalmadı. Birçok kentte Yahudi gruplar, Filistinlilere yönelik linç ve saldırılar gerçekleştirdi.

İçinde çocuk olan aracı taş yağmuruna tuttular

Gözü dönmüş Yahudi işgalciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te içinde bir çocuğun bulunduğu bir otomobile taşlarla saldırdı, sürücü güçlükle bölgeden kaçabildi.

Yahudi işgalciler Doğu Kudüs'te Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi.

Yahudi işgalciler Hayfa'da da yol kesti, Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Yahudi gruplar Yafa'da da Filistinlilere ait iş yerlerine saldırdı, camları kırıp, iş yerlerini dağıttı.

Yahudi grupların saldırılar düzenlediği bölgelerde hiçbir İsrail polisinin bulunmaması dikkat çekti.

Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı

Filistinli avukat Halid Zabarka, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında, "İsrailli Yahudiler akşam namazını kıldıktan sonra Lid kent merkezindeki büyük camiye saldırdı. (İsrailliler) Namaz sırasında üzerimize gerçek mermilerle ateş açtı. Filistinli gençler, burada onlara direndi ve buradan püskürttü" dedi.

Tüm Filistinlilere Lid kentine gelmeleri çağrısı yapan Zabarka, İsrail polisinin yerleşimcilerin kente gelmesine izin verdiğini ve fanatik grupların şehir içinde silahlı gruplar halinde gezdiklerini belirtti.

Aynı zamanda Filistin 1948 İslami Hareketi’nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın da avukatı Zabarka, "polisin kendilerini korumadığını, kendilerini savunmak için silah istediklerini” söyledi.

Taşlarla camiye saldırdılar

Öte yandan İsrailli foto muhabiri Oren Ziv, bir grup İsraillinin Lid kentindeki Dehmeş Camii'ne taşlarla saldırdığını anlattı.

İsrail'in Lid şehrinde İsrail vatandaşı Filistinliler ve Yahudiler yaşıyor.

Camiden anonsla yardım çağrısı

Sosyal medya paylaşımlarında ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Cezzar Ahmet Paşa Camisi'nden yapılan anonsta, "İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı.

Daha sonra yapılan bir paylaşımda, imam, gençlerin yardıma geldiğini, camiyi koruduğunu ve Yahudilerin ibadethaneyi yakma girişiminin engellendiğini aktardı.

Lid kentinde sokağa çıkma yasağı başlangıcı öncesinde yeniden olaylar çıktı

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı özellikle Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

İsrail’in Lid kentinde bir Yahudi'nin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

