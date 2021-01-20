İsrail makamları 460’ı işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerine geri kalanı Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerine olmak üzere 2 bin 572 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açtı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konut inşa etme planının onaylamasına tepki gösterdi.

Rudeyne, "İsrail hükümeti, iki devletli çözüm olasılığından geriye kalanları da ortadan kaldırmak, yeni Amerikan yönetiminin önüne daha fazla engel koymak ve durmuş olan barış sürecini yeniden başlatmak için göstereceği her türlü çabayı sekteye uğratmak için zamanla yarışıyor" dedi.

Ebu Rudeyne, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimine İsrail’in yerleşim faaliyetlerine karşı net bir tavır takınma çağrısı yaptı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

