Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, 2017’den beri oğlunun devlete olan borcunu ödemek ve oğlunu hapisten kurtarmak için hamallık yapan Luley'i oğlu Hasan Ali'ye kavuşturmak için sosyal medyada kampanya başlatan gençlerin taleplerine sessiz kalamadıklarını söyledi.

Ali, 2015'te katıldığı orduda 8 ay üst üste maaş almayınca tüfeğini sattığı için 2017 yılında tutuklanmıştı.

Silahın parası, hayırsever insanlar ve Adalet Bakanlığı tarafından devlete geri ödendi.