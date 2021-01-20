Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 evladını kaybeden kadının 15'inci çocuğu hapisten kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 78 yaşındaki Luley Osman, 14 evladını farklı nedenlerle kaybettikten sonra kalan tek sağ oğlunun hapisten kurtulmasının mutluluğunu yaşadı.
Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, 2017’den beri oğlunun devlete olan borcunu ödemek ve oğlunu hapisten kurtarmak için hamallık yapan Luley'i oğlu Hasan Ali'ye kavuşturmak için sosyal medyada kampanya başlatan gençlerin taleplerine sessiz kalamadıklarını söyledi.
Ali, 2015'te katıldığı orduda 8 ay üst üste maaş almayınca tüfeğini sattığı için 2017 yılında tutuklanmıştı.
Silahın parası, hayırsever insanlar ve Adalet Bakanlığı tarafından devlete geri ödendi.
Etiketler: Somali
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