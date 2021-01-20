Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'ndeki bir apartmanda patlamada oldu.

Madrid'deki yerel yöneticiler, itfaiye ve sivil koruma ekipleri ile görgü tanıklarının verdikleri bilgilerde, patlamanın binadaki doğal gaz bakım ve kontrolü sırasında meydana geldiği açıklandı.

Bölgedeki La Paloma Kilisesi'ne ait olan binanın, din adamlarının toplantı mekanı ve lojmanı olarak kullanıldığı öğrenildi.

3 ölü, 10 yaralı

Madrid Valisi Jose Manuel Franco Pardo, 6 katlı binaya büyük hasar veren patlamada 85 yaşındaki bir kadın ile iki erkeğin hayatını kaybettiğini, doğal gaz kontrolünü yapan görevlinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan birisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Patlamanın olduğu yerin çevresindeki tüm binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, güvenlik koridoruna alınan bölgede itfaiye ve sivil yardım ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Diğer yandan patlama anında binada çok az kişinin bulunmasının, hemen yanındaki yaşlı bakımevi ve okulda bulunanların herhangi bir zarar görmemesinin daha büyük kayıpları önlediği belirtildi.

Yetkililer, Madrid'de geçen hafta yağan kardan dolayı bugün açılan okulların bahçelerinin halen karla kaplı olmasından dolayı öğrencilerin sınıflarından çıkarılmadığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle etrafa yayılan beton ve cam parçaları çok sayıda araçta hasar oluşturdu.

"İnsanlar yerde yatıyor, tam bir kaos var"

Bir görgü tanığı, patlamanın meydana geldiği binada oturduğunu, eve girerken gaz kokusu aldığını söyledi.

Görgü tanığı, patlamanın çok şiddetli olduğunu belirterek, "Yer yerinden oynadı. Sokağın ve binanın durumu korkunç. İnsanlar yerde yatıyor, tam bir kaos var" dedi.

Öte yandan bazı görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

[Grafik: TRT Haber]

"Hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşı yok"

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, İspanya’da yaşanan patlamaya dair son bilgileri canlı yayında TRT Haber'e anlattı.

Erginay, hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşı bulunmadığını söyledi.