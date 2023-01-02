Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki devletli çözüm ilkesini uygulamak için uluslararası adımlar atılması, barış sürecini yeniden canlandırma fırsatını korumayı hedefleyen Filistin'in siyasi ve diplomatik hareketlerinin desteklenmesi ve işgal devletinin cezasız kalmasına son verilmesi istendi.

"Radikal İsrail hükümetinin barış karşıtı planlarını uygulama yolunda izlediği siyasete karşılık uluslararası sessizliğinin son derece tehlikeli olduğu" uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası arenada uygulanan çifte standardın devam etmesi, İsrail hükümetine yayılmacı - sömürge siyasetini uygulaması için cesaret veriyor. Ayrıca Kudüs'ün ilhakı ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlarındaki mevcut tarihi ve hukuki statünün değiştirilmesi için Yahudileştirme operasyonlarının tırmandırılmasını da sağlıyor."

Netanyahu'nun hükümet programında yasa dışı yerleşim alanları planı

Aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle koalisyon oluşturan Netanyahu, Meclisten güvenoyu almadan bir gün önce hükümet programını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

"Yahudilerin İsrail'in tüm topraklarında ayrıcalıklı ve sorgulanamaz yaşama hakkı olduğu" ifadesinin yer aldığı programda, hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri dahil Necef Çölü ve Celile bölgesinde Yahudi yerleşim yerleri kuracağı ve genişleteceği aktarılmıştı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.