Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore eski Savunma Bakanı, lider Kim'den sonraki en güçlü askeri isim oldu
[Fotoğraf: GettyImages]
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eski Savunma Bakanı Ri Yong Gil'i, kendisinden sonra ülkedeki ikinci en güçlü askeri yetkili olarak terfi ettirdi.
Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, iktidardaki İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon'un görevden alındığı ve yerine eski Savunma Bakanı Ri Yong Gil'in atandığı duyuruldu.
Haberde, Pak Jong-chon'un neden görevden alındığına dair gerekçe gösterilmedi.
Pak, 26-31 Aralık'ta düzenlenen İşçi Partisi Merkez Komitesi genel toplantısında değiştirilen birkaç yetkili arasında yer alıyor.
Öte yandan, Kim, ülkenin yeni savunma bakanı olarak Kang Sun-nam'ı atadı.
Etiketler: Kuzey Kore
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