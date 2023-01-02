Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, iktidardaki İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon'un görevden alındığı ve yerine eski Savunma Bakanı Ri Yong Gil'in atandığı duyuruldu.

Haberde, Pak Jong-chon'un neden görevden alındığına dair gerekçe gösterilmedi.

Pak, 26-31 Aralık'ta düzenlenen İşçi Partisi Merkez Komitesi genel toplantısında değiştirilen birkaç yetkili arasında yer alıyor.

Öte yandan, Kim, ülkenin yeni savunma bakanı olarak Kang Sun-nam'ı atadı.