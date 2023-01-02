Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 50 bin tavuk itlaf edilecek
[Fotograf: AA]
Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından 50 bin tavuğun itlaf edileceği aktarıldı.
Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Orum Kasabası'nda bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, salgının önlenmesi için çiftlikteki 50 bin tavuğun itlaf edileceği kaydedildi.
Lolland Adası'nda Noel Bayramı'ndan önce kuş gribi nedeniyle 36 bin hindinin itlaf edildiği açıklanmıştı.
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