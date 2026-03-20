AA 20.03.2026 22:52

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, WhatsApp grubunda Filistinlilere uyguladıkları şiddetle övündü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, WhatsApp grubunda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerindeki artışla övündü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çarşamba günü sona eren İbrani takvimine göre "Adar" ayı boyunca Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerinin listesini WhatsApp grubunda paylaştı.

Söz konusu İsrailliler, "Bizden Haberler" isimli WhatsApp grubunda, bir ay içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Mihmas beldesine beş kez, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta'ya üç kez saldırdıklarını, 26 Filistin köyüne ise baskın yaptıklarını paylaştı.

Fanatik İsrailli yerleşimciler, yaptıkları paylaşımlarda 37 Filistinliyi yaralamak, 2 camiyi ateşe vermek ve 16 ev ile 19 aracı kundaklamakla övündü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, fanatik yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak, bazı saldırılarda onlarla birlikte hareket etmek ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.

Antalya Beydağları'ndaki 10 asırlık ardıç ağacı zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
