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Dünya
AA 26.06.2023 15:34

Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan söylemlerinin, “hükümetinin barışa düşmanlığının resmi itirafı” olduğunu belirtti.

Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun "bağımsız bir Filistin devleti kurulması arzusunun bastırılması gerektiğine” yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Netanyahu'nun açıklamaları, iki devletli çözüm ilkesini uygulamayı reddeden İsrail hükümetinin barışa olan düşmanlığının resmi itirafıdır.” ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistin'in bağımsız devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir
İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistin'in bağımsız devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir

Netanyahu'nun söyleminin, “uluslararası meşruiyeti ve uluslararası hukuku tanımayan İsrail'in gerçek niyetini dünyaya gösterdiği” vurgulanan açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, güvenlik ve istikrarın sağlanması için "tek çözüm" olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis’in dış güvenlik komitesinin yakın tarihli bir oturumunda, Filistin yönetimine yardım etmeye hazır olduklarını ve bunun kendi çıkarlarına uyduğunu savunmuştu.

Netanyahu, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik bir soruyu ise "Filistin'in bağımsız bir devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir." şeklinde yanıtlamıştı.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

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İsrail Filistin Devleti Netanyahu
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