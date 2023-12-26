Filistin Kızılayı: İsrail ordusu topçu atışıyla Han Yunus'taki merkezimize saldırı düzenledi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde Filistin Kızılayına ait merkezin üst katlarına topçu atışıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı merkezde, İsrail saldırısı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ayın başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu bölgeye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırırken, kara birlikleriyle de Han Yunus'un bazı bölgelerini işgal etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 674'e ulaştı.

Saldırılarda öldürülenlerin en az 8 bin 200'ünü çocuklar, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in saldırılarında 54 bin 536 kişi de yaralandı.