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Dünya
İHA 26.12.2023 10:48

Öldürülen Filistinli çocukların isiminin yazdığı broşürler AVM’nin üst katından aşağı bırakıldı

Fransa’nın Lyon kentinde İsrail’in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isminin yazılı olduğu broşürler bir alışveriş merkezinin üst katından aşağı bırakıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor.

Fransa’nın Lyon kentinde aktivistler, bir AVM’de İsrail'in saldırılarına karşı eylem yaptı.

Eylemciler, İsrail’e destek veren markalara boykot çağrısı yapan broşürler ile İsrail’in saldırılarında katledilen küçük çocukların isimlerinin yazdığı broşürleri AVM’nin üst katından aşağı bıraktı.

Etrafa uçuşan broşürlerde 1, 3, 7 ve 11 yaşlarındaki çocukların isimleri ile `soykırımı durdurun` ifadesinin yazılı olduğu görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 674 Filistinli sivil hayatını kaybetti.

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Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması Fransa
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