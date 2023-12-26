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Dünya
AA 26.12.2023 10:59

Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a saldırısında Rus "Novoçerkassk" çıkarma gemisi hasar aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'da düzenlediği güdümlü füze saldırısında Rus çıkarma gemisi "Novoçerkassk"ın hasar aldığını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a saldırısında Rus "Novoçerkassk" çıkarma gemisi hasar aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Feodosiya Üssü'ne güdümlü uçak füzeleriyle yaptığı saldırıyı püskürtürken, büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk hasar gördü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uçaksavarlarla mücadele sırasında Rus hava savunma sistemlerinin, Mıkolayiv'in 125 kilometre kuzeydoğusundaki Jovten yerleşim birimi civarında güdümlü füzeleri fırlatan Ukrayna'ya ait 2 Su-24 taktik uçağını imha ettiği belirtildi.

Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda 6 binanın da hasar gördüğünü belirten Aksenov, bazı kişilerin geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

Aksenov, ulaşım altyapısının normal çalıştığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle bölgedeki limanda başlayan yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sabah saatlerinde Kırım'da Rus donanmasına ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduklarını bildirmişti.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

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