Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşa planını kınadı

Açıklamada, söz konusu çağrının büyük bir endişeyle takip edildiği ve bunun gerçekleşmesinin, yasa dışı yerleşim birimi inşaatlarını ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını reddeden uluslararası pozisyonlara karşı bir meydan okuma ve provokasyon anlamı taşıdığı ifade edildi.

Planın, ABD'nin bazı fanatik Yahudi işgalcilere yaptırım uygulama kararına karşılık alındığına değinilen açıklamada, uluslararası camia ile ABD'ye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bu konuda gerçek bir baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmamasının, İsrail'i yerleşim faaliyetlerini genişletmeye ve işgali sonlandırıp barışa ulaşma yönündeki uluslararası çabaları sabote etmeye teşvik ettiği kaydedildi.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi, yasa dışı Yahudi yerleşim bölgelerinden sorumlu yetkililerin, Yüksek Planlama Komisyonunun toplanması ve Batı Şeria'da binlerce yeni konut inşasına onay verilmesi için "teşvik çalışmalarının" hızlandırıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden 1 Şubat'ta, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran İsrailli işgalcilere yaptırım uygulanmasına ve bunlardan 4'ünün kara listeye alınmasına izin veren yeni bir kararname imzalamıştı.