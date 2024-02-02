Duman 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.02.2024 15:05

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeli olduklarını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeliyiz

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki 36 hastanenin 13'ünün kısmen hizmet verdiğini aktaran Peeperkorn, "Gazze'de 6 bini savaşta yaralanan ve 2 bini ise diğer tıbbi durumlarla ilgili 8 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyacı var." dedi.

Gazze'deki gıda krizine dikkati çeken Peeperkorn, şöyle konuştu:

"Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeliyiz. Gazze'de akut gıda güvensizliği yakın tarihte benzeri görülmemiş seviyede. Gazze'de yaşanan aşırı açlık nedeniyle kimse güvende değil. Gıda güvenliği konusunda en güvenilir analiz olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre, Gazze'de yarım milyondan fazla kişi 'felaket düzeyindeki' açlık koşullarıyla karşı karşıya. IPC, mevcut koşullar devam ederse kıtlık konusunda uyarıda bulundu."

Peeperkorn, kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde hastalık riskinin daha da arttığını vurgulayarak, BM'nin, Gazze'ye yönelik yardımlara uygulanan kısıtlama ve yardım dağıtımına ilişkin engellerin kaldırılması çağrısını yineledi.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
Almanya'da ulaşım sektöründe uyarı grevleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Cumhur İttifakı'nın Bursa adayları belli oldu
16:04
Bakü: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor
15:57
Galaksiler arası yolculuk teorileri insanlığı Samanyolu'nun ötesine taşımayı hedefliyor
15:51
ABD'li senatörler, Macaristan'ı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamaya çağırdı
15:51
Alevlerin üzerine düşen işçiler, kepçeyle atılan toprağın altında kaldı
15:46
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşa planını kınadı
Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
FOTO FOKUS
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ