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Dünya
AA 02.02.2024 14:42

Bulgaristan, eski Kral Sakskoburgotski'ye 1,6 milyon euro tazminat ödeyecek

Bulgaristan hükümeti, ülkenin eski kralı Simeon Sakskoburgotski ve kız kardeşi Mariya-Luiza Hrobok'a 1 milyon 636 bin euro tazminat ödenmesini onayladı.

Bulgaristan, eski Kral Sakskoburgotski'ye 1,6 milyon euro tazminat ödeyecek

Hükümet, Bulgaristan'da 14 yıl önce çarlık ailesine ait oldukları iddiasıyla mahkeme yoluyla devletten birçok mülkünü geri alan Sakskoburgotski'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı davayı 3 ay önce kazandığını hatırlattı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, AİHM'in kararı doğrultusunda Sakskoburgotski ve Hrobok'a 1 milyon 636 bin euro tazminatın ödeneceği fakat yerel mahkemede devam eden miras davasında ikilinin aleyhine karar çıkması durumunda söz konusu tazminatın devlete zorunlu olarak iade edileceği aktarıldı.

Hükümet, şimdilik AİHM kararının gereğini zorunlu olarak yerine getireceğini ve tazminatın ödeneceğini bildirdi.

Simeon Sakskoburgotski kimdir?

Bulgaristan'ın 1943-1946 döneminin eski Kralı olan Simeon Sakskoburgotski, 2001-2005 döneminde Ulusal Yeniden Doğuş ve Yükseliş Hareketi (NDSV) Partisinin lideri olarak ülkenin başbakanı olmuştu.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kızıl Ordusu'nun 9 Eylül 1944'te Bulgaristan'ı işgalinden sonra SSCB denetimli referandumda devlet yapısının çarlıktan halk cumhuriyetine dönüştürülmesi üzerine Sakskoburgotski, ailesiyle sürgüne yollandı.

Türkiye, Mısır ve İspanya'da sürgünde yaşayan Sakskoburgotski, 2001'de Bulgaristan'a döndükten sonra siyasete katıldı.

Kurduğu, Ulusal Özgürlük ve Yükseliş Hareketi (NDSV) Partisinin lideri olarak 2001-2005 döneminde ülkenin başbakanı olan Sakskoburgotski bu dönemde toplam değeri 600 milyon avro olarak gösterilen, ailesine ait olduğu iddia ettiği çeşitli mülklerin iadesi için çok sayıda dava açmıştı.

Miras düşkünlüğünün siyasi ideallerinden üstün olduğu iddiaları üzerine başbakanlık dönemi sonrası açtığı tazminat davalarını tek tek kaybetmeye başlayan Sakskoburgotski'nin 1944 sonrası kamulaştırılmış bazı mülklerinin ailesine iadesiyle ilgili davaları halen sürüyor.

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