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Dünya
AA 02.02.2024 14:38

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bini geçti

İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bin 131'e yükseldi. 66 bin 287 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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