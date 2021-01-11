İslami Vakıflar İdaresi, İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Mescid-i Aksa'nın el-Burak (Ağlama) Meydanı ve Meğaribe Kapısı yakınlarında kazılar yaptığını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgeyi Yahudileştirme çabalarının bir parçası olan Mescid-i Aksa ve çevresinde yaptığı kazıları şiddetle kınadığını ifade etti.

Ürdün’den İsrail’e Çağrı

Ürdün, İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalmasını ve Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazı çalışmalarına derhal son vermesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, İsrail'in Kudüs'te kadim beldenin kimliğine dokunmamasını ve doğallığında bir değişime gitmemesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail, 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman'ın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

