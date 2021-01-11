Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Biden'ın CIA Başkan adayı: William Burns
[Fotoğraf: AP]
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığına eski diplomat William Burns'ü aday gösterdi.
Burns, aralarında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği de olmak üzere, birçok önemli görevi üstlendi.
CIA Başkan adayı, diplomatik sahada toplam 33 yıl görev yaptı.
Biden'ın ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Büyükelçi Burns, kariyerini ABD'lileri emniyette tutmak için çalışarak geçirmiş, kriz testlerinden geçmiş bir devlet adamıdır." ifadesi kullanıldı.
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