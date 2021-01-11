Burns, aralarında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği de olmak üzere, birçok önemli görevi üstlendi.

CIA Başkan adayı, diplomatik sahada toplam 33 yıl görev yaptı.

Biden'ın ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Büyükelçi Burns, kariyerini ABD'lileri emniyette tutmak için çalışarak geçirmiş, kriz testlerinden geçmiş bir devlet adamıdır." ifadesi kullanıldı.