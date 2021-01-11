Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk doktorları, gazi ve şehit yakınları için Azerbaycan'da
Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere yardım etmeleri amacıyla Türk hekimlerle çalışacak.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sonrasında bazı gazilerde, şehit yakınlarında ve saldırılardan etkilenen sivillerde, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, iletişimde zorluk, uykusuzluk, saldırganlık ve benzer durumların görüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın acil telefon hattı oluşturduğu, savaş nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayanların 24 saat faaliyet gösteren bu hattı arayarak psikologlara başvurabileceği açıklamalara eklendi.
Bakanlığın profesyonel psikolojik yardıma ihtiyacı olan kişilerin etkili şekilde rehabilitasyonu için Türkiye'den 20 uzman psikolog davet ettiği belirtilerek Türk doktorlarla çalışılacağı söylendi.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ
Son Haberler
- 17:04
- 17:01
- 16:56
- 16:41
- 16:35
Sıradaki Haber
Biden'ın CIA Başkan adayı: William Burns
Yükleniyor lütfen bekleyiniz