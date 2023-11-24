Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2023 21:25

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Filistinli kadın esirlerin evlerine baskın düzenledi

İsrail Filistinli esir kadınlar Amani Haşim ve Zeyna Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenledi ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardı.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Filistinli kadın esirlerin evlerine baskın düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli esir kadınlar Haşim ve Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah itibarıyla kadın esirlerin Doğu Kudüs'teki aile üyelerini Meskubiyye'deki soruşturma odalarına çağırdığı, telefonlarına el koyduğu ve şu ana kadar orada tutuldukları kaydedildi.

Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

İsrail polisinden serbest bırakılması beklenen Filistinli kadın esirlerin ailelerine uyarı

İsrail polisi, Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakata göre İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 39 Filistinli esirden işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan kadın esirlerin evlerine giderek aileleri uyardı.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail polisi, akşam saatlerinde Filistinli kadın tutuklu Marah Bekir, Nihaye Sabba, Zeyna Abdu ve Amani Haşim'in evlerine baskın yaptı.

İsrail serbest bırakılacak Filistinli tutuklulara bir dizi yasak getirdi
İsrail serbest bırakılacak Filistinli tutuklulara bir dizi yasak getirdi

İsrail polisi, söz konusu evlerde aile üyelerinden başka kimsenin bulunmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Ailelerden ayrıca tutukluların serbest bırakılması dolayısıyla tatlı dağıtmamaları istenirken, tutuklu ve aile üyelerinin basına konuşmasının yasak olduğu bildirildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Kudüs
Sıradaki Haber
AB: Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden üzüntü duyuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Serbest bırakılan Filistinli esir kadın: Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik
21:47
Irak'ın kuzeyinde 17 terör hedefi imha edildi
21:20
AB: Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden üzüntü duyuyoruz
22:12
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
20:57
Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
20:32
Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi
Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ