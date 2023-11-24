Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2023 21:16

AB: Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden üzüntü duyuyoruz

Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında özellikle binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden üzüntü duyduklarını açıkladı.

AB: Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden üzüntü duyuyoruz
[Fotograf: AFP]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören insani aranın başlamasından memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Gazze'de ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi
Gazze'de ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi

"Gazze'de süregelen korkunç insani duruma son verilmesine yönelik ilk adım olarak bu planın tamamıyla uygulanması ve daha uzun bir süreye uzatılması gerekiyor." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun ardından bir milyondan fazla insan gidecek hiçbir yeri olmadan evlerinden kaçtı. Aynı zamanda Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinin kontrolsüz bir şekilde artması kabul edilemez."

Açıklamada AB'nin başından bu yana İsrail'in kendini uluslararası insancıl hukuka uyarak savunmasını desteklediği anımsatılarak, "AB, başta binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyuyor." görüşü paylaşıldı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi: İnsani aranın ardından Gazze'ye saldırılar sürecek
İsrail Savaş Kabinesi üyesi: İnsani aranın ardından Gazze'ye saldırılar sürecek

Sivillerin korunmasının, temel hizmetlere engelsiz erişim, hastane ve okul gibi korunması gereken alanlara saygı gösterilmesinin yasal zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada "Bir dehşet başka bir dehşeti haklı gösteremez. Her iki halkın iyiliği için mevcut gidişatın tersine çevrilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hem AB için hem İsrail hem de Filistin için sürdürülebilir barış, güvenlik ve refaha giden tek yol iki devletli çözümdür. Bunu mümkün kılmak için ciddi bir şekilde harekete geçmek uluslararası toplumun görevidir."

ETİKETLER
Avrupa Birliği Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Serbest bırakılan Filistinli esir kadın: Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik
21:47
Irak'ın kuzeyinde 17 terör hedefi imha edildi
21:25
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Filistinli kadın esirlerin evlerine baskın düzenledi
22:12
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
20:57
Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
20:32
Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi
Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ