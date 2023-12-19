Filistin Esirler Cemiyeti: Gazeteci Muaz el-Amarne, İsrail hapishanesinde işkence görüyor

Cemiyet tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Beytlahim kentinden 36 yaşındaki gazeteci Amarne'nin tutuklu bulunduğu Megiddo Hapishanesi'nde sistematik intikam uygulamalarına tabi tutulduğu duyuruldu.

Amarne'nin, "tüm Filistinli esirler gibi hapishanede maruz kaldığı çeşitli taciz ve işkenceler sebebiyle sağ gözünde görme bozukluğu yaşadığı" kaydedildi.

İşgal güçlerinin tutuklu ve esirlere uyguladığı tıbbi suçlara dikkat çekilen açıklamaya göre, Amarne'nin 2019'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu kaybettiği bir gözü için kullandığı takma cam gözü ve gözlüğünü kendisinin kullanımına hapishane yönetimi izin vermedi.

Filistinli Amarne'nin şeker hastası olduğu, hapishane yönetiminin tutukluları aç bırakma ve soğuk ortamlarda tutmak gibi uygulamalarının yaygın olduğuna işaret edilen açıklamada, Amarne'nin bu uygulamalardan aşırı şekilde olumsuz etkilendiği vurgulandı.

İlk gözaltına alındığında üzerinden hafif bir yelek dışında elbiseleri üzerinden alınan ve uzun süre ayakkabılarına hapishane tarafından el konulduğu açıklanan Amarne'nin, 16 Ekim'de gözaltına alındığından bu yana elbiselerini değiştirmesine de izin verilmediği aktarıldı.

Açıklamada, "Amarne, kadın ve erkek olmak üzere 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan 46 gazeteciden yalnızca biri" denilerek, İsrail güçlerinin olayların tırmandığı o tarihten bu yana özellikle gazetecilere yönelik her türlü baskıyı yaptığı belirtildi.

Gazeteci Amarne, idari tutuklular arasında yer alıyor. Kendisi gibi 32 gazeteci arasında 19 basın mensubu "Gizli Dosya" olduğu bahanesiyle söz konusu idari tutukluluk uygulamasına tabi tutuluyor. Söz konusu tutuklu gazetecilerin bir kısmı da İsrail yönetimi tarafından "sosyal medyada kışkırtma" çağrıları yapmakla suçlanıyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de de Filistinli gazetecilerin tutuklandığına işaret ederek, Mümin el-Halebi ve Ziya el-Kehlut adlı iki gazetecinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını ancak, Nidal el-Vahidi adlı gazetecinin durumu hakkında ise bir bilginin bulunmadığını vurgulamıştı.

Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin son açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 92 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.