Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas'ın suç ve kabahat davalarından aldıkları cezanın yarısını tamamlamış mahkumların tahliyesi için karar aldığını duyurdu.

Ebu Rudeyne, af kararının tehlikeli suçları işleyen mahkumları kapsamadığını belirtti.

Açıklamada, aftan kaç kişinin yararlanacağına dair bilgi verilmedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Filistin yönetimi, okulların kapatılması, şehirler arasında dolaşım ve kısmi sokağa çıkma yasağı gibi bir dizi önlem almıştı.

Filistin resmi verilerine göre, son olarak dün Gazze'de tespit edilen iki kişiyle ülkede toplam 59 Kovid-19 vakası bulunuyor.