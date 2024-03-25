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Dünya
AA 25.03.2024 21:50

Filistin, BMGK'da alınan acil ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Filistin, BMGK'da alınan acil ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ateşkes kararının daimi ve sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada derhal ateşkes kararının onaylanmasından duyulan memnuniyet belirtilirken, karar, saldırıların tamamen durması için doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirildi.

Filistin halkına karşı saldırının durması gerektiği, yardımların sokulması ve zoraki tehcire engel olunması konusunda uluslararası oybirliğinin öneminin vurgulandığı açıklamada, tüm bunlara ayrıca işlevsel adımların ve İsrail'i cezalandırmanın da eşlik etmesi gerektiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, alınan kararın uygulanması konusunda üzerlerine düşen hukuki ve tarihi sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

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