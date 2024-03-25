Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 21:35

AB, BMGK'da kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısından memnun

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladı.

AB, BMGK'da kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısından memnun
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, BMGK'da kabul edilen tasarıyı "takdirle karşıladığını" belirtti.

Michel, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde, üye ülkelerin liderlerinin Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes, tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardım sağlanması için çatışmalara acilen insani ara verilmesi" çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Şimdi bunun yerine getirilmesi aciliyet arz etmektedir." yazdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X hesabından yaptığı paylaşımda, kararı memnuniyetle karşıladığını bildirerek, "Bu kararın uygulanması tüm sivillerin korunması açısından hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi
Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından paylaşımında, karar tasarısının kabul edilmesini "memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Kararın, "ramazan boyunca derhal ateşkes ilan edilmesini ve bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesini, tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ettiğini ve bölgeye insani yardım akışının genişletilmesi ile sivillerin korunması gereğini vurguladığını" aktardı.

Borrell, kararın herkes tarafından acilen uygulanması gerektiğine işaret etti.

AB dönem başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise sosyal medya paylaşımında, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Silahlar susmalı, esirler serbest bırakılmalı ve yardımlar Gazze'deki Filistinlilere ulaşmalıdır." cümlesini kurdu.

BMGK'da, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'da geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Almanya UNRWA’ya bazı bölgesel çalışmalar için 45 milyon euro sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:50
ABD'den BMGK'daki Gazze için acil ateşkes kararına "bağlayıcı olmayan" nitelemesi
21:42
Mersin’de işçi servisi kaza yaptı: 23 yaralı
21:45
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths görevinden ayrılacak
21:24
Trump'ın emlak davasındaki para cezası tutarı 175 milyon dolara indirildi
21:24
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
21:25
Uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
FOTO FOKUS
Marmara Denizi’nde denizanası istilası
Marmara Denizi’nde denizanası istilası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ