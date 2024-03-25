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Dünya
AA 25.03.2024 20:53

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Parlamentosu önünde taşkınlık yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları taşkınlık çıkardı, barikatları sökerek polise saldırdı.

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Parlamentosu önünde taşkınlık yaptı
[Fotograf: AA]

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi 150 kişilik grup, AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nda yerel saatle 12.00'de toplandı.

Türkiye aleyhtarı sloganlar atan grup, bir süre sonra taşkınlık çıkardı.

Meydanı çevreleyen barikatları söken grup, bunları polisin üstüne attı. Polis, sandalye ve taşlarla da saldıran terör örgütü yandaşlarına, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Güvenlik önlemleri artırıldı, TOMA'lar meydana girişleri kapattı.

Bir süre daha slogan atmayı sürdüren kalabalık, 13.30 civarında eylemi sonlandırdı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaştı.

Dünkü olaylar

Dün, Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve terör örgütü elebaşının posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Olaylar, gece geç saatlerde kontrol altına alınmıştı.

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PKK/YPG Avrupa Parlamentosu
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