Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 20:36

İsrail'den BMGK'nın ateşkes kararına karşı "ateşi kesmeyeceğiz" çıkışı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." dedi.

İsrail'den BMGK'nın ateşkes kararına karşı "ateşi kesmeyeceğiz" çıkışı
[Fotograf: AA]

Katz, ABD'nin veto etmediği BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız." dedi.

BMGK'da Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'da geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi
Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'da 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Hamas, BMGK'nın Gazze'de "acil ateşkes" kararından memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:50
ABD'den BMGK'daki Gazze için acil ateşkes kararına "bağlayıcı olmayan" nitelemesi
21:42
Mersin’de işçi servisi kaza yaptı: 23 yaralı
21:45
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths görevinden ayrılacak
21:38
AB, BMGK'da kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısından memnun
21:24
Trump'ın emlak davasındaki para cezası tutarı 175 milyon dolara indirildi
21:24
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
FOTO FOKUS
Marmara Denizi’nde denizanası istilası
Marmara Denizi’nde denizanası istilası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ