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Dünya
AA 25.03.2024 21:40

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths görevinden ayrılacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sağlık durumu nedeniyle görevinden ayrılacak.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths görevinden ayrılacak
[Fotograf: AA]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Griffiths'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e görevden ayrılma kararını bildirdiğini ifade eden Haq, temel nedenin sağlık durumu olduğunu söyledi.

Haq, Griffiths'in haziran sonuna kadar göreve devam edeceğini belirterek, Guterres'in kendisine "olağanüstü liderliği ve hizmeti" nedeniyle teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Griffiths'in göreve Temmuz 2021'de geldiğini, bu dönemde artan insani yardım ihtiyaçları karşısında kaynakların azaldığını vurgulayan Haq, Griffiths'in bıkmadan usanmadan ihtiyacı olanlara ulaşmak için çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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