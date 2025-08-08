Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2025 00:22

Filistin Başbakanı, savaş biter bitmez Gazze'yi yeniden imar edeceklerini açıkladı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü savaş sona erer ermez Gazze Şeridi'ni yeniden imar edeceklerini belirtti.

Filistin Başbakanı, savaş biter bitmez Gazze'yi yeniden imar edeceklerini açıkladı

Mustafa, Ramallah'ın merkezindeki Umut Evanjelik Lutheran Kilisesi Kiliseler Konseyi tarafından düzenlenen Gazze duasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Mustafa, "Gazze'deki halkımızı yalnız bırakmayacağız. Gazze'yi yeniden inşa edecek ve bir devlet kuracağız." dedi.

Mustafa, gelecek birkaç hafta içinde Gazze'deki savaşın sona ermesini, Mısır ve diğer ülkelerle işbirliği içinde Gazze'nin yeniden inşasına başlamayı umut ettiklerini dile getirdi.

Filistin'deki her şeyin hedef alındığını söyleyen Mustafa, "İsrail, Filistin Devleti'nin kurulmaması için her yola başvuruyor. Biz ise devletimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail bugün 32 Filistinliyi daha katletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Lübnan'da hükümet Hizbullah dahil tüm silahlı varlığı devlet tekeline aldı
00:35
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
00:29
Trump'tan Ukrayna ile ateşkes konusunda Putin'e sitem: Bu durum ona kalmış
00:32
Ceza infaz kurumları için görevde yükselme sınavı ilanı yayımlandı
00:21
Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
00:07
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 2. kez toplanacak
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
FOTO FOKUS
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ