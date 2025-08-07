Katil İsrail bugün 32 Filistinliyi daha katletti

Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine siviller vardı.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir çadırı hedef aldığı saldırıda anne, baba ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Beni Suheyla beldesinde sivilleri vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde üç evi bombaladı, 1 kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir ev İsrail güçlerince bombalandı. Bombardımanda biri kadın, diğeri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bombaladığı evde 2'si çocuk 4 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısında sözde yardım dağıtım noktası çevresine ateş açtı. Açılan ateşte 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.