Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2025 23:35

Katil İsrail bugün 32 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail bugün 32 Filistinliyi daha katletti

Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine siviller vardı.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir çadırı hedef aldığı saldırıda anne, baba ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Beni Suheyla beldesinde sivilleri vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde üç evi bombaladı, 1 kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir ev İsrail güçlerince bombalandı. Bombardımanda biri kadın, diğeri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bombaladığı evde 2'si çocuk 4 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısında sözde yardım dağıtım noktası çevresine ateş açtı. Açılan ateşte 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Alzheimer'ın nedeni beynin neresinde?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Beşiktaş, St. Patrick’s deplasmanından avantajlı dönüyor
23:28
Başakşehir, Norveç'te tur için avantaj elde etti
22:49
Alzheimer'ın nedeni beynin neresinde?
22:22
Bakırköy'de iki katlı metruk binada kısmi çökme
21:51
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal
21:40
OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
FOTO FOKUS
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ