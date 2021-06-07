Resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Iştiyye, Başbakan Şeyh Halid ile bir araya geldi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, görüşmede, Mescd-i Aksa'nın ve Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal değerlerin korunması başta olmak üzere Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için harcanan uluslararası çabalar ile kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını görüştü.

Iştiyye, Filistin davasına ve halkına verdiği destek dolayısıyla Katar'a teşekkürlerini ifade etti.