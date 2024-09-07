Filistin Başbakanı: Batı Şeria’da yıkılan yerleri yeniden imar etmeye başladık

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

Mustafa ile Baerbock, İsrail’in işgali ve saldırıları altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Mustafa, İsrail saldırılarının Batı Şeria'nın kuzeyinde neden olduğu yıkımın boyutuna dikkati çekerek, "Hükümetimiz yıkılan yerleri yeniden inşa etme çalışmalarına başladı." ifadesini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara işaret eden Mustafa, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararının uygulanması, ateşkese yönelik, insani yardıma erişimin sağlanmasına yönelik bir yol haritasının başlangıç ​​noktasıdır ve aynı zamanda Filistin devletinin kurulmasının ve işgale son verilmesinin de önünü açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alman Bakan Baerbock ise Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının, insani yardımın sağlanmasının ve Batı Şeria'daki gerilimin durdurulmasının önemine vurgu yaptı.

Baerbock, ayrıca ülkesinin iki devletli çözümü ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleme konusundaki kararlı konumunu yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.