Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2023 21:18

Filistin, Avustralya'nın "işgal altındaki topraklar" kavramını kullanma kararından memnun

Filistin, Avustralya'nın "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanma ve İsrail yerleşimlerini "yasa dışı" kabul etme kararını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin, Avustralya'nın "işgal altındaki topraklar" kavramını kullanma kararından memnun

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avustralya hükümeti, "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını tüm literatüründe kullanmaya başlayacağını ve bunun yanı sıra İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre "yasa dışı" kabul edeceğini vurguladı.

Bakanlık, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un ülkesinin Yahudi yerleşim birimleri konusundaki tutumuna ilişkin Mecliste yaptığı konuşmayı memnuniyetle karşıladı.

Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak
Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avustralya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı olan tutumundaki bu önemli gelişmeye ve başta iki devletli çözüm ilkesi olmak üzere uluslararası barış referansları uyarınca barış sürecini yeniden canlandırmayı amaçlayan uluslararası çabalara desteğine olumlu bakıyoruz."

Bakanlık ayrıca Avustralya hükümetinden "Filistin devletini gecikmeden veya tereddüt etmeden tanımasını" istedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin "işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanacağını ve "uluslararası hukuka göre yasa dışı İsrail yerleşim birimlerine" itirazını yoğunlaştıracağını belirtmişti.

ETİKETLER
Filistin Devleti Avustralya
Sıradaki Haber
Pakistan’ın eski Başbakanı Han’a 5 yıl siyasi yasak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Nijerya ordusu hava operasyonunda çalıntı ham petrol taşıyan 3 gemiyi imha etti
21:24
Yeni Zelanda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçen ilk ülke olmayı hedefliyor
21:17
Pakistan’ın eski Başbakanı Han’a 5 yıl siyasi yasak
20:51
İtalya'da alkollü araç kullanımını engellemek için "ücretsiz taksi projesi" deneniyor
20:46
Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak
20:45
Pakistan, Hz. Muhammed'in ailesine ve sahabelere saygısızlığa cezaları ağırlaştırıyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ