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Dünya
AA 08.08.2023 20:45

Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak

Avustralya, resmi yazışmalarda yeniden "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanacağını duyurdu.

Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Parlamentoya yaptığı açıklamada, bu kararın "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile İngiltere, Yeni Zelanda ve BM gibi kilit ortakların tutumuyla da uyumlu" olduğunu söyledi.

Wong, resmi yazışmalarda "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımının yeniden kullanılmaya başlanmasıyla Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgal altında olduğunu kabul ettiklerini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Avustralya'nın bu kararını ve barış sürecindeki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Avustralya'nın Batı Kudüs kararı

Avustralya hükümeti, 2018'de bir önceki hükümet döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim 2022’de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, önceki hükümetin kararını "tek taraflı ve tehlikeli bir adım" diye nitelemişti.

Wong, ülkesinin, "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtmişti.

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