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Dünya
İHA 08.08.2023 21:01

Pakistan’ın eski Başbakanı Han’a 5 yıl siyasi yasak

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Han’a devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirildi.

Pakistan’ın eski Başbakanı Han’a 5 yıl siyasi yasak

Pakistan’da devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davası kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan eski Başbakanı Imran Han’a 5 yıl da siyasi yasak getirildi.

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), söz konusu siyasi yasak kararını Han hakkında verilen hapis cezasına atıfta bulunarak, 2017 Seçim Yasası'nın 232. Maddesi ve Anayasa'nın 63(1)(h) Maddesi’ne dayandırdı.

Han hükümeti, geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. 

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