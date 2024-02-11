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Dünya
AA 11.02.2024 18:52

Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı.

Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Davao de Oro bölgesel yönetiminin Facebook hesabından, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi kaynak gösterilerek, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, toprak kaymasından dolayı 54 kişi öldü, 63 kişinin ise hala kayıp.

Toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişi yaralı kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eyalet yetkilileri, kayıp kişiler için ilgili kurumlara bilgi verilmesi çağrısı yaptı.

Yetkililer, afetten etkilenen 1166 ailenin de bölgeden tahliye edildiğini dile getirdi.

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