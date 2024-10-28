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Dünya
AA 28.10.2024 09:51

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 97'ye çıktı

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu afetler sonucu ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 97'ye çıktı

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Trami'nin etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu şu ana kadar 97 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

30 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 44 bin 537 binanın hasar gördüğü ve ülke genelinde 6,7 milyon kişinin fırtınadan etkilendiği kaydedildi.

NDRRMC, tarım arazilerinin ve altyapının da fırtına nedeniyle ciddi hasar aldığını tahmin ediyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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