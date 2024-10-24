Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle 24 kişi öldü

Filipinler basınındaki haberlere göre, fırtına sonucu yağış, seller ve toprak kaymaları, ülkenin kuzeydoğusundaki çeşitli eyaletlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, en çok etkilenen Bicol bölgesinde ve yakınlardaki Quezon eyaletinde çoğu boğulma sonucu olmak üzere en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Seller ve toprak kaymaları nedeniyle kasabalara ve köylere ulaşmanın zorluğuna dikkati çeken yetkililer, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Sel sebebiyle çok sayıda araç yollarda sürüklenirken, vatandaşlar da evlerin çatılarında mahsur kaldı.

Yetkililer, Luzon Adası'nda okullar ve hükümet binalarının 2 gün kapalı kalacağını duyurdu.

Hükümet, evlerinden olan ve daha güvenli bir yerde barınan 75 bin 400 köylü de dahil 2 milyondan fazla kişinin fırtınadan etkilendiğini duyurdu.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.