Dün gece saatlerinden itibaren ülkenin doğusundaki Sorsogon vilayetinde etkili olan tayfun, başkent Manila'nın Quezon bölgesine kadar ilerledi.

Tayfun, kıyıya yakın alçak bölgelerde sel baskınlarına yol açtı.

Manila Uluslararası Havalimanı tedbir amacıyla dün 23.00 ile bugün 11.00 saatleri arasında hizmete kapatıldı.

Sahil Güvenlik, ülkenin kuzeybatısında deniz trafiğini durdururken, 6 binden fazla yolcu ve birçok gemi limanlarda mahsur kaldı.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle doğal afet tehdidinin en ciddi olduğu ülkelerden biri konumunda.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Kaynak: AA