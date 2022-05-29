Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de gemi kazası: 8 kayıp
[Grafik: TRT Haber]
Filipinler'de bir balıkçı gemisi, Palawan eyaleti açıklarında bir kargo gemisiyle çarpışması sonucu battı.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, batan balıkçı gemisinin mürettebatından 8 kişi kayboldu.
Filipinler Sahil Güvenlik kurtarma ekipleri kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.
Balıkçı gemisindeki 21 kişilik mürettebattan 13 kişi kurtarıldı, Filipinler'in merkezine giden kargo gemisi ise zarar görmedi.
Etiketler: Filipinler
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